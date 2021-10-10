Malili aktivist Emmanuel Macron’u topa tuttu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde düzenlenen Afrika- Fransa Zirvesi'ne başkanlık etti. Sivil toplum kuruluşlarından seçilen 12 genç, Akdeniz'deki göçmenlerin akıbeti, Benin'de yağmalanan sanat eserlerinin iadesi ve Mağrip vatandaşlarına yönelik vize sayılarının azaltılması gibi konular hakkında Macron'u soru yağmuruna tutarak Fransız "sömürgeciliğini", "kibrini" ve "ırkçılığını" kınadı. Malili Aktivist Adam Dicko ise Fransa'nın Sahel'deki varlığı konusunda konuşma yaparak Macron'u zor durumda bıraktı.

"HATANIZI TELAFİ İÇİN BURADASINIZ"

Sahel'de yaşananların yalnızca Libya'da yapılanların bir sonucu olduğunu belirten Dicko, "Libya'daki bu müdahalede Afrika Birliği'nin varlığını unuttunuz" dedi. Dicko, Fransa'nın Mali'deki varlığının Mali'ye yardım etmek için olduğunu söyleyen Macron'a cevap olarak, "'Mali'ye yardım etmek için Mali'deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' demeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum. Biz bağlıyız, bize yardım etmeye geldiğinizi söylemeyi bırakın. Çünkü terörizm sadece Mali'yi tehdit etmiyor, sizi de tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.