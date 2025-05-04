Malta, Vicdan Gemisi’ne geçit vermedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda aktivistin bir araya gelmesiyle oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) ait Palau bandıralı The Conscience (Vicdan) yardım gemisinin önceki gün Malta açıklarında İsrail'in drone saldırısına uğramasının yankıları sürüyor. SABAH'ın Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan elde ettiği bilgilere göre Vicdan Gemisi, uluslararası sularda beklemesi devam ediyor. Geminin Malta limanına girme talebi ise Malta Sahil Güvenlik birimlerince kabul edilmiyor.

Saldırıdan önce geminin Palau'ya ait bayrağı Malta hükümeti ve bazı ülkelerin baskısı sonrasında uluslararası sularda seyir halindeyken indirildiği öğrenildi. Saldırıda bulunan drone'ların, saldırıdan 1 gün önce Malta Hava sahasına girdiği ve 5 bin feetin altında saatlerce uçtuktan sonra gece yarısı Palau bayrağının indirilmesinin akabinde saldırıda bulunduğu belirtildi.

İSRAİL DOĞRULADI

İsrail devlet televizyonu KAN ise, gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğruladı.