Malta’dan kritik adım: Filistin devletini tanıyacaklar
Malta hükümeti haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Başbakan Robert Abela ayrıca, çocukları katledilen Filistinli doktora sığınma hakkı vermeye de hazır olduklarını bildirdi.
Malta Başbakanı Robert Abela, Valletta'da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuştu. Abela, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Gazze'deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız" dedi.
Filistin'i tanıma kararının 'ahlaki bir sorumluluk' olduğunu belirten Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını söyledi. Abela, "Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir" diye konuştu.
FİLİSTİNLİ DOKTORA SIĞINMA HAKKI TANIMAYA HAZIRLAR
Abela, ayrıca Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde görev yaparken İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar'a Malta'da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını duyurdu. Abela, "Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, sizi kendi vatandaşı gibi görmeye hazır" ifadelerini kullandı.