Malta’dan kritik adım: Filistin devletini tanıyacaklar

Malta Başbakanı Robert Abela, Valletta'da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuştu. Abela, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Gazze'deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Filistin'i tanıma kararının 'ahlaki bir sorumluluk' olduğunu belirten Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını söyledi. Abela, "Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir" diye konuştu.