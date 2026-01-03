Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti. Mamdani, önceki gün Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin edip göreve başlamasının ardından kendinden önceki dönemde atılan bazı adımlara karşı tedbir aldı. Mamdani, imzaladığı kararnameyle Adams'ın yetkisini kullanarak İsrail'e destek verdiği kararları iptal etti. Bunlar arasında geçen ay imzalanan bir kararname, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklıyordu. Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise antisemitizm kavramının İsrail'e yönelik eleştirilerin genişletilmesini öngörüyordu.