Mamdani, Kuran üzerine yemin etti

ABD'de Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk saatlerinde Kuran-ı Kerim üzerine yemin etti. New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel tören düzenlendi. Mamdani'nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesi'nin merdivenlerinde gerçekleştirildi. Yemin içen Mamdani görevine resmen başladı.