Mamdani seçildi siyonistler panikledi

New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin zaferi ABD'deki siyonistleri panikletti. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Mamdani'nin seçilmesinin ardından Yahudi Amerikalılara "İsrail'e göç etmeyi düşünün" çağrısı yaptı ve "New York, özellikle de Yahudi cemaati için bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi. Eski BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da "İsrail'i sevenler için kara bir gün" dedi. Uganda doğumlu, Hindistan kökenli bir baba ve Hintli bir anneden dünyaya gelen 34 yaşındaki Mamdani, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini savunuyor. Mamdani, küresel finansın başkentini çalışan sınıf için daha yaşanabilir hale getirme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı koyma sözü verdi.