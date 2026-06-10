Mankenlik üzerinden fuhuş ağı kurmuş
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Yahudi sapık milyarder Jeffrey Epstein'in, kendisine genç kadınlar ve modeller yönlendirmesi için moda ve mankenlik dünyasından bir çevre kurduğu belirtildi. Washington Post (WP) gazetesi, Epstein'in, 2009 yılında New York'ta modellik ajansı sahibi Ramsey Elkholy ile yaptığı e-posta yazışmalarını ortaya çıkardı. 100'den fazla yazışmaya göre, Elkholy 2009 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca çok sayıda genç kadını Epstein ile tanıştırdı. Böylece Epstein'in moda ve modellik sektörü aracılığıyla kadınları kendi etrafına çektiği bir ağ oluşturduğu ortaya çıktı.