Manş Denizi’nde balıkçı teknesi battı: 2 kişi kayıp

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansından (MCA) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'den sonra Plymouth açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin zor durumda olduğu ihbarının alındığı belirtildi.

KAYIP KİŞİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, kurtarılanların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da gece boyunca yoğun arama çalışmalarının sürdürüldüğü ve aramaların bugün de çok sayıda ekipmanla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yardım çağrısı yapan Fransız bandıralı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarıldığı ve teknenin battığı ifade edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, teknenin, Plymouth bölgesinin yaklaşık 15 mil güneyindeki Eddystone Deniz Feneri'nin güneybatısında sorun yaşadığı değerlendiriliyor.