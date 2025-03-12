Maradona davasında savcı o fotoğrafı gösterdi! "Cinayet değil diyen yalan söylüyor"

Mahkemede konuşan Ferrari, fotoğrafı hakime göstererek, "Maradona işte böyle öldü. Eğer biri size Diego'ya ne olduğunu görmediğinizi söylüyorsa, yalan söylüyordur" ifadesini kullandı.

Maradona'nın bakım koşullarına değinen Ferrari, "Durum gayet açık. Kendi yakınınızı düşünün; günlerce bir yatakta yatan birini görseniz, bunun bir cinayet olmadığını söyleyenler yalan söylüyordur" dedi.

Savcının gösterdiği fotoğrafta, Maradona'nın karnının şiştiği ve etrafında kimsenin bulunmadığı görüldü.

Fotoğrafı gören kızları Dalma ve Gianinna'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.