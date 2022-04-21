Mariupol düştü

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında kilit noktalardan biri olan Mariupol'de direniş dün kırıldı. Rusya, 1 Mart'tan beri kuşatma altında tuttuğu liman kenti Mariupol'de kontrolü tamamen ele geçirdi. Açıklamayı Rusya Savunma Bakanı Şoygu yaptı. Şoygu, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede kenti ele geçirdiklerini söyledi. Böylece Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki tüm toprakları Rusya kontrolüne geçti.Rus Bakan Şoygu, kentte sadece Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda kontrolü ele alamadıklarını söyledi. Fabrikada 2 bin civarında Ukrayna savaşçısının kaldığını belirtti. Putin ise fabrikaya saldırılmaması, bunun yerine kuşatma altında tutulması talimatı verdi. Putin "Bu yeraltı mezarlarına girmemize ve fabrikanın altındaki labirentlerde savaşmamıza gerek yok. Bölgenin bir sineğin bile dışarı çıkamayacağı şekilde kuşatılması yeterli" dedi.Putin, olası operasyonda Rus askerlerinin ölmesindense, Ukraynalı güçlerin erzaklarının tükenmesiyle teslim olmalarını beklemeyi tercih edeceklerini açıkladı. Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerini yürüten Mikhaylo Podolyak ise önkoşul olmadan Mariupol'e gidip son tahliyeleri görüşmeye hazır olduğunu söyledi.AZOVSTAL Demir Çelik Fabrikası, Avrupa'nın en büyük çelik fabrikalarından biri. Kampüs 40 bin kişilik. Fabrikanın altında ayrıca sığınaklar ve tüneller mevcut. Ukrayna ordusundan 36. Deniz Piyade Tugayı ve aileleri burada.UKRAYNA Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunun açılmasını talep etti. Vereşçuk, "1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin Azovstal'dan çıkarılması gerekiyor" dedi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko ise ülkesine 24 Şubat'ta savaş açan Rus ordusu tarafından Mariupol şehrinden en az 30 bin Ukrayna vatandaşının zorla Rusya'ya götürüldüğünü söyledi.BAŞKENT Kiev yakınlarındaki Pushcha kasabasında yaşanan bombardımanlarda adeta cehennemi yaşayan aile, bölgeden kaçtıktan iki gün sonra evlerinin bombalandığını internetten öğrendi. Evin son halini görmek için bölgeye gelen dede Nikolay Sidorenko'nun yaşadığı zor anlara SABAH tanıklık etti. Nikolay, "Rus askerleri çekildikten sonra evi gözlerimizle görmek istedik. Görmeseydim daha iyiydi" dedi. Yaşadıkları binaya çok sayıda roket isabet eden dönen Nikolay, dakikalarca kıpırdamadan evine baktı. Nikolay, "Rusya çekildikten sonra evin son halini gelip gözlerimizle görmek istedik. Alabilirsek bir de birkaç eşya almak istiyorduk ama bu imkânsız görünüyor" dedi.Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü ve bazı barikatların kaldırıldığını belirtti.