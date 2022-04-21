Mariupol’de acil tahliye koridoru çağrısı!

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya'ya çağrıda bulundu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Veresçuk, Rusya'dan Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunu açmasını talep ederek, "Orada yaklaşık bin sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin bugün Azovstal'dan çıkarılması gerekiyor. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu, çabalarını şimdi Azovstal'a odaklamaya çağırıyorum. Şimdi bu, insani çabalar için kilit bir nokta ve önemli bir an" açıklamasında bulundu.