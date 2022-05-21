Mariupol’de kontrol tamamen sağlandı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en yıkıcı kuşatmanın yaşandığı Mariupol üç aydır aralıksız devam eden saldırılar sonucu Rus güçlerinin eline geçti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda bulunan Ukrayna askerlerinden son grubun da teslim alınarak tamamen boşaltıldığını açıkladı. Konaşenkov, "Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi" ifadelerini kullandı. Fabrikadan 16 Mayıs'tan bu yana toplam 2 bin 439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğu kaydedildi. Ukrayna ordusu kuşatma altındaki limanda görevlerini sona erdirdiğini açıkladı.NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya ile Rusya arasında ipler geriliyor. Rusya, ruble ile ödemeyi reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya gaz tedarikini kesti. Gasgrid Finlandiya, Rus gazının ülkeye giriş noktası olan Imatra'dan gaz ithalatının durdurulduğunu bildirildi.