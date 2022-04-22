Mariupol’ün dört bir yanı toplu mezar

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında ikinci aya girilmek üzere. Dünyanın gözü bir yandan Mariupol'de diğer taraftan Donbas bölgesinde. Rusya önceki gün stratejik açıdan önemli olan liman kenti Mariupol'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmuştu. Kentte sadece binlerce sivil ve askerin sığındığı bir çelik fabrikası Ukrayna tarafının elinde.Mariupol'deki Azovstal fabrikasında 400 yaralı Ukrayna askerinin bulunduğu belirtilmişti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de söz konusu askerlerin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını açıkladı. Rusya'dan ise çelik fabrikasındaki tahliyelerin sadece beyaz bayrak sallanması halinde olacağı duyuruldu. Öte yandan Mariupol'e dair bir iddia da ABD merkezli uydu şirketi Maxar'dan geldi. Savaşın başından beri Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hareketliliğine dair veriler paylaşan Maxar'a göre Mariupol'de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlık tespit edildi. Mezarların mart sonu itibarıyla arttığı kaydedildi. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların toplu mezarlara 9 bine yakın ceset gömmüş olabileceğini ifade etti. Moskova iddialara yanıt vermedi.Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiği ve bu tür eylemlerin "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna Başsavcılığı ise Rus ordusunun, savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını iddia etti.RUS Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu söyledi. Donbas üzerindeki kontrolün Kırım'a bir kara koridoru oluşturmayı mümkün kılacağını vurgulayan Minnekayev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester'de bir çıkış yolu sağlayacak" dedi.RUS askerlerinin çekildiği Kiev yakınlarındaki Pushcha kasabasındaki evlerine dönen Ukraynalıların dramı sürüyor. Marina ve Yuriy, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Evleri hasar gören Marina ve Yuriy, "Bize yaptıklarını yaşamalarını diliyorum" dedi. Bombardımanlarda eşiyle birlikte 5 metrekarelik sığınakta elektriksiz, aç ve susuz günlerce yaşayan Yulia teyze, roketlerden korunmak için sığınakta bulunan bakır leğeni miğfer olarak kullandığını söyledi.