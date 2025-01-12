Mark Zuckerberg’den bomba WhatsApp itirafı: CIA, mesajları okuyabilir

FİZİKSEL ERİŞİMLE TÜM MESAJLAR GÖRÜLEBİLİR

"Şifrelemenin en büyük avantajı, mesaj içeriğinin hizmeti yürüten şirket tarafından görülememesidir. Örneğin, WhatsApp'ta Meta sunucularında mesaj içeriğinin hiçbir şekilde görüntülenmesi mümkün değildir" diyen Zuckerberg, Meta'nın veri tabanlarına sızılması durumunda bile kullanıcıların mesajlarına ulaşılamayacağını açıkladı.

Ancak, şifrelemenin kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer tarafından cihazda saklanan mesajların görüntülenmesini engellemediğini belirten Zuckerberg, "Birinin telefonunuza erişmesi, şifrelemenin etkinliğini ortadan kaldırır. Cihazda saklanan tüm içerik açıkça görülebilir" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, bu tür durumların Meta'nın kaybolan mesajlar özelliğini geliştirmesinin arkasındaki temel neden olduğunu belirtti. "Eğer birisi telefonunuza fiziksel erişim sağladıysa, tüm mesajları görebilir. Ancak mesajların şifrelenmiş olması ve belirli bir süre sonra kaybolması, güvenlik ve gizlilik açısından oldukça iyi bir standart sunuyor" dedi.

COVID AŞISI İTİRAFI

Zuckerberg "Aşı taraftarı biriyim ancak aşıya karşı argüman getiren insanları da sansürlemek istediler. Aşının yan etkileri olabileceğini söyleyen insanların paylaşımlarını silmemizi istediler. Ancak bunu yapamayacağımızı söyledik. Bu talimatı bize Joe Biden yönetimi verdi." ifadelerini kullanmıştı.