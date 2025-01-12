Mark Zuckerberg’den whatsapp itirafı: CIA, mesajları okuyabilir

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in yaptığı itiraflar gündemden düşmüyor. Kovid döneminde aşının yan etkilerine dair olumsuz paylaşımlarını sansürlendiğini kabul eden Zuckerberg, bu kez WhatsApp mesajlarının CIA tarafından okunabileceğini söyledi. Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, CIA dâhil ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişerek WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğini kabul etti. Bu açıklamalar, dijital güvenlik ve hükümetlerin veri erişimi konularında yeni bir tartışma başlattı.