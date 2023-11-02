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Giriş Tarihi: 2.11.2023 19:25 Son Güncelleme: 2.11.2023 19:38

Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İngiliz Marks and Spencer firmasının "Noel" için hazırladığı reklamda Filistin bayraklarına ait renkli kağıtları şöminede yakması tepki çekti. Firma daha sonra reklamı silerek özür diledi.

Marks and Spencer’dan Filistin bayraklı skandal! Özür diliyoruz diyerek sildiler

Dünyanın gözü Filistin'de yaşanan insanlık dramına çevrilmiş durumda. İsrail, Gazze'yi havadan bomlarken karadan da operasyonlar düzenliyor. İsrail saldırılarında binlerce masum sivil hayatınhı kaybetti.

Batı dünyası ise İsrail barbarlığına ses çıkarmayarak İsrail'e arka çıkıyor.

Öte yandan İngiliz Marks and Spencer firması, Instagram'da paylaştığı Noel reklamı ile büyük tepki çekti.

Firmanın paylaşımda Filistin bayrağı rengindeki parti şapkaları şömine ateşinde yakılıyordu.

ÖNCE PAYLAŞTILAR SONRA SİLDİLER

Firma paylaşım sonrası bir özür açıklaması yaptı. Firma, yakılan parti şapkalarının da Noel zamanı gelenek olan kırmızı, yeşil ve gümüş renklerde olduğu kaydedildi.

Marks and Spencer özür açıklamasında, "Gelen eleştiriler sonrası paylaşımı kaldırdık, istem dışı kırılanlar kişilerden özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
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