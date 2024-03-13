Mars okyanuslarda dev girdaplara neden oluyor

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma, Dünya'dan 225 milyon kilometre uzakta olan Mars'ın okyanuslarda dev girdap oluşumlarına etkisi olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, akıntıların gücünü anlayabilmek amacıyla okyanusların derinliklerinden toplanan numuneleri inceledi. Çalışmada, derin okyanus akıntılarının 2.4 milyon yıllık döngüler boyunca zayıflayıp kuvvetlendiği belirlendi. Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nden Adriana Dutkiewicz bu değişimlerin "Mars ve Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngelerinde ortaya çıkan etkileşim döngüleriyle bağlantılı" olduğunu söyledi. "Rezonans" adı verilen bu olayda yörüngedeki iki gök cismi birbirini yerçekimi kuvvetiyle itip çekiyor. Bilim insanlarına göre 'rezonans' olayı girdap oluşumlarında etkili.