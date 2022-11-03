Mars’ta astronotlar için 9 mağara bulundu

Bilim insanları, gelecekteki Mars keşif görevleri için gezegendeki en uygun bölgeler olduğuna inandıkları 9 mağara buldu. Geçen ay The Geological Society of America's Connects 2022 (Amerika Jeoloji Topluluğunun Bağlantıları) konferansında sunulan araştırma, bu mağaraların Kızıl Gezegen'deki zorlu ortama karşı koruma sağlayabileceği için, astronotların barınaklarını inşa etmeye uygun olduğunu ortaya koydu. NASA'nın robotik uzay aracı Mars Odyssey Orbiter, Mars'ta 1000'den fazla olası boşluğun tanımlanmasına yardımcı oldu. Alçalma ve iniş teknolojisinin kısıtlamaları nedeniyle bazı mağaraları gözden çıkaran bilim insanları, seçenekleri ilk etapta 214 olası odak noktasına indirebildi.