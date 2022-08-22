Mars’ta yetiştirilmesi gereken ilk bitki yonca

ABD'DEKİ Iowa State Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars'ta yetiştirilmesi gereken ilk bitkinin yonca olduğunu belirledi. Hakemli bilimsel dergi PLOS One'da yayımlanan bulgulara göre yonca, Kızıl Gezegen'de yetiştirilecek diğer bitkiler için gübre görevi görebilir. Independent'taki haberde "Çok uzak olduğu için Mars'ta beslenme zorluk teşkil ediyor. Gezegenin toprağı da suyu da ekinler için uygun değil. Bilim insanları bu yüzden uzun zamandır Mars'ta mahsul yetiştirmenin uygun yollarını arıyor" denildi.