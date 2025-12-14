Mars’ta zaman dünya’dan daha hızlı akıyor

Bilim insanları, Mars'ta zamanın Dünya'ya göre daha hızlı ilerlediğini gösteren şaşırtıcı bir keşif yaptı. Araştırmaya göre, Mars'taki saatler Dünya'dan ölçüldüğünde, ortalama olarak her 24 saatte 477 mikrosaniye (saniyenin milyonda biri) daha hızlı işliyor. Bu zaman farkı, uydumuz Ay'daki farktan bile kat kat fazla. Bu durum, gelecekteki insanlı Mars görevleri ve gezegenler arası iletişim için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Bu kesin zaman farkını bilmek, gelecekte Mars'a gidecek astronotların ve gezegenler arası iletişim sistemlerinin senkronizasyonunu sağlamak için kritik önem taşıyor. Araştırmacılar, bulguların, gelecekte Güneş Sistemi genelinde standart bir saat oluşturulmasına ve gezegenler arası bir "internet" için hızlı iletişim kanallarının kurulmasına yardımcı olacağını belirtiyor.