Masa yeniden kuruluyor

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın akıbeti için gözler kritik 2. tur müzakerelerde. ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes 22 Nisan'da doluyor. Bu tarihten sonra savaş devam mı edecek yoksa sona mı erecek merak konusu. Taraflar arasında kilit konular ise Hürmüz Boğazı ve nükleer. Geçtiğimiz cuma günü Hürmüz Boğazı'nı açan İran, ABD'nin ablukası üzerine önceki gün boğazı yeniden kapattı. Karşılıklı restleşmelere rağmen Washington ve Tahram yönetimi görüşmelerin olumlu gittiğine dair açıklamalarda bulundu. İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump, muhtemel barış anlaşmasına dair, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak" dedi.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA

Trump, "Temsilcilerim müzakareler için Pazartesi (bugün) akşamı (Pakistan'ın başkenti) İslamabad'da olacak" ifadelerini kullandı. İran'ın barış anlaşmasını kabul etmesi için "son şans" olduğunu söyleyen Trump "Bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise savaşın genişletilmesini istemediklerini dile getirdi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" dedi. Pezeşkiyan ayrıca, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi. Öte yandan İran basını, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak Hürmüz'deki ablukanın devam etmesi halinde Tahran'ın müzakerelere katılmayacağını yazdı. Pakistanlı kaynaklar, dün ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi. İkinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.



İRAN GEMİSİ VURULDU

ABD Başkanı Trump, ablukayı aşmaya çalışan bir İran kargo gemisinin vurulduğunu belirterek, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti. Bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi deniz piyadelerinin gözetiminde" dedi.

'BİZ GEÇEMİYORSAK KİMSE GEÇEMEZ'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi. ABD'nin ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı. Öte yandan İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi.

TRUMP, NETANYAHU YÜZÜNDEN ABD ASKERLERİNİ ATEŞE ATTI

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaşı eleştiren Harris, "Bibi" lakaplı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı savaşmaya ikna ettiğini ifade etti. Harris "Netanyahu, Trump'ı Amerikan halkının asla istemediği bu savaşın içine çekti. Bu konuda net olalım. Trump, Bibi Netanyahu'nun etkisiyle bir savaşa girdi ve bu süreçte evlatlarımızı, Amerikan askerlerini bile bile riske attı, ateşe attı" dedi.