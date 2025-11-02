Masada ateşkes sahada katliam

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi çeşitli bahanelerle defalarca ihlal ederek yüzlerce Filistinliyi daha katletti. Son 48 saatte hastanelere, enkazdan çıkarılan 17 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı. 25 Ekim'de düzenlenen saldırıda ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Vail ed-Dahduh, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025" kapsamında Gazze'deki durumu anlattı. Dahduh "Gazze'de katliam durmuş olabilir ama savaş bitmedi. İsrail tarafından yardımların, ilaçların ve tıbbi ekipmanların girişine izin verilmiyor. Yeniden inşa çalışmaları, barınma için gerekli malzemelerin girişi engelleniyor. Dolayısıyla durum değişmiş değil" ifadelerini kullandı. Dahduh, "Hâlâ her gün 100'den fazla şehit veriliyor, yüzlerce kişi yaralanıyor. Yardımların girişini (Hamas'ın elinde bulunan) kendi askerlerinin cesetleriyle ilişkilendiriyor" dedi. Dahduh, "Yaklaşık 2 milyon 300 bin insan sokakta, barınaksız yaşıyor. Yiyecek, içecek bulamıyorlar" diye konuştu.

DÜNYA MEDYASI SINIFTA KALDI

"Bence dünya medyası, tarihin en zor dönemlerinden biri olan bu soykırım savaşında sınıfta kaldı" diyerek söz konusu suskunluğu eleştiren Dahduh, "Gazze'deki gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik saldırılarda da başarısız oldular. Habercilikte, objektiflikte ve profesyonellikte başarısız oldular. Aynı zamanda meslektaşlarıyla dayanışma göstermekte de başarısız oldular" ifadelerini kullandı. Dahduh, Anadolu Ajansı'nın (AA) ise Gazze'deki soykırımı titizlikle aktardığını ifade ederek AA'nın yaşananları aktarmadaki rolünden övgüyle söz etti.

'ÜLKENİZİN ROLÜ VAZGEÇİLMEZ'

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik duruşunun Filistin halkı tarafından büyük bir takdirle karşılandığını belirten Dahduh, "Türkiye'nin rolü hükümet, halk ve Cumhurbaşkanı düzeyinde çok önemli, çok etkili ve çok güçlüdür. Bu rol hem bu aşamada hem gelecekte devam etmelidir. Türkiye, sahip olduğu etki, güç ve imkânlarıyla bu meseleleri uluslararası platformlara taşımalıdır" şeklinde konuştu.