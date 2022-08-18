Masada barış adımları da var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen rasyonel, dengeli ve güven veren diplomatik ilişkileri sayesinde iki ülkeyle de görüşebilen tek ülke olan Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı çabalarına bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Lviv'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.Erdoğan'ın bu ay başında Rusya'nın Soçi kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Lviv'de Zelenski ile görüşmesi, Türkiye'nin dengeli ve güven veren dış politikasının izdüşümü olarak değerlendiriliyor. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinin Soçi ziyareti öncesinde planlanması kararlaştırıldı.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sonuç odaklı arabuluculuk görüşmelerine ev sahipliği yapan, iki ülke dışişleri bakanları ve teknik heyetlerini bir araya getirebilen Türkiye, tahıl koridoru anlaşmasına BM'yi dahil etti. Bugünkü görüşmelerde tahıl koridoru anlaşmasından sonraki süreç değerlendirilecek. Guterres, Ukrayna temaslarının ardından İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek. Üçlü görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin sürdürülmesi ile savaşın diplomatik yollarla bitmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 175'inci gün geride kalırken sahadaki çatışmalar birçok farklı noktada şiddetleniyor. Özellikle Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da son günlerde yaşanan patlamalar ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki çatışmalar, savaşın seyrini ve şiddetini bir kez daha değiştiriyor. Sahada bu gerginlikler yaşanırken dünyanın gözü bugün Lviv'deki zirvede olacak. AP ajansı zirvenin Ukrayna'daki tahıl sevkiyatı için kritik önemde olduğunu yazarken Washington Post gazetesindeki haberde görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik çabaların da masada olacağı vurgulandı.