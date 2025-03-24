Masada barış sahada bomba

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ateşkes yakın' demesine rağmen Ukrayna-Rusya hattında karşılıklı saldırılar sürerken gözler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıya çevrildi. Ukrayna'daki savaşın çözüm yollarını ve Karadeniz'de deniz taşımacılığını görüşmek üzere önceki gün başlayan zirvede, Ukrayna-ABD heyetleri ve Rusya-ABD heyetleri arasındaki diplomasi trafiği dün tamamlandı. Dünya, Ukrayna'da barışın sağlanmasını beklerken bölgeden gelen haberler bu beklentiye gölge düşürdü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR

Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamalarına rağmen Rusya'daki enerji altyapılarına saldırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Ukrayna da Moskova'nın Kiev'e saldırdığını kaydetmişti. Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya varmıştı.