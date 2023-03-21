Masada diploması havada çatışma

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önceki gün başlayan Rusya ziyareti yakından izlenmeye devam ediyor. Ziyaret, Çin ile Rusya'nın Avrupa ve ABD'ye karşı daha fazla birlikte hareket etmeyeceği noktasında oldukça önemli bulunuyor. Çin lideri Şi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kremlin Sarayı'nda resmi görüşmeler için bir araya geldi. İki lider önceki gün de 4 buçuk saat görüşmüştü. Dünkü görüşmelerin gündeminde ise Ukrayna savaşının bitirilmesi için Çin'in ortaya koyduğu barış planı olduğu açıklandı. Pekin yönetiminin açıkladığı 12 maddelik barış planına ABD'den tepki gelmişti. Moskova yönetimi ise Çin'in açıkladığı "Rus askerleri geri çekilmeli" ifadelerine rağmen planın görüşülebileceğini dile getiriyor. Çin liderinin Moskova ziyareti sırasında Asya'nın bir diğer önemli ülkesi Japonya'nın Başbakanı Kişida Fumio ise Ukrayna'ya beklenmedik ziyarette bulundu. Fumio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya geldi.Diplomasi trafiği sürerken, sahada ise ABD ile Rusya arasında yeni bir gerginlik yaşandı. Rusya'ya ait Su-27 savaş uçağının önleme yaptığı sırada çarptığı ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) Karadeniz'e düşmüştü. Bu kez Baltık Denizi'nde tansiyon yükseldi. Rus SU-35 savaş uçağı, Amerikan Reaper insansız hava aracının düşürülmesinden günler sonra Baltık Denizi üzerinde iki ABD B-52 nükleer bombardıman uçağına önleme yaptı.ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki çabaları dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e (BM) minnettar olduklarını bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, anlaşma sayesinde hafta sonu tonlarca mısır taşıyan gemilerin savaş sebebiyle gıda kıtlığı yaşayan düşük ve orta gelirli ülkelere gidebildiğine dikkati çekti.UkraynaSavunma Bakanlığı, Kırım'ın kuzeyinde, demiryoluyla taşınan Rus seyir füzelerinin imha edildiğini açıkladı. Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Kailbr füzeleri, son aylarda Ukrayna şehirlerine ve altyapısına yönelik saldırılarda yaygın olarak kullanıldı.geldi.Çinlideri Şi Cinping'in Rusya'nın başkenti Moskova'da kaldığı beş yıldızlı otelin detayları da basına yansıdı. ABD medyasına göre 7 odalı süitte kalan Şi'nin konakladığı 373 metrekarelik odada Türk hamamı da bulunuyor.