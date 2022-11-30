Masada diplomasi yürütülüyor sahada hedefler vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı'na devam ediyor. Operasyonun kara bölümü için hazıklıklar tamamlandı. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilk hedefinde Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rıfat, Münbiç, PKK/YPG terör örgütünün merkezi olan Ayn el Arap var.Suriye'nin kuzeyinde kara operasyonu öncesinde tansiyon yükselirken ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu iddia yalanlanmazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek bu konuda konuşmayacaklarını açıkladı. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Akar, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.