Masada uzlaşma sahada çatışma
ABD/İsrail-İran savaşında 78. gün geride kaldı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve nükleer kriz başta olmak üzere birçok konuda ciddi bir çıkmaz yaşanıyor. Taraflar arasındaki tehdit dili de ağırlaşıyor. Masada uzlaşı konuşulurken sahada savaş hazırlıkları yapılıyor.
ABD Başkanı Trump, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini belirterek "Her şeyi iki günde yok edebiliriz" dedi. Trump, İran ile diplomaside tekrarlanan aksaklıklara atıfta bulunarak, "Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez" olduğunu savundu.
The New York Times gazetesinde yer alan haberde, ABD ve İsrail'in, "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı yoğun hazırlık yürüttüğü belirtildi. Bunun "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en kapsamlı hazırlıklar" olduğu kaydedildi.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'ndaki akışın "en geç yazın başlayacağını" söyledi.
İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını ve Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen "uzmanlaşmış hizmetler" için ücret tahsil edileceğini bildirdi.
