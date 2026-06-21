Masaya oturuyorlar

İsviçre'nin bir iki gün içinde ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapacağı iddia edildi. Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ile İran arasında İsviçre'de "1-2 gün içinde" teknik düzeyde görüşmelerin başlamasının beklendiğini öne sürdü. Arabuluculuk sürecine bulunan bir kaynak, "Pakistan, diğer arabulucularla birlikte, İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın bir sonraki aşamasını başlatmak üzere 1-2 gün içinde İsviçre'de bir araya gelmesi beklenen her iki tarafla da temas halindedir" ifadesini kullandı.

HEYETLER YOLA ÇIKTI

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen 14 maddelik mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. ABD Başkanı Trump da görüşmelerin bugün başlayabileceğini açıklarken Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. Axios sitesine göre Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner'ın hâlihazırda İsviçre'de olduğu belirtilirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak bu planın değişebileceği kaydedildi. Arabuluculardan Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Es-Sani'nin de İsviçre'de olduğu vurgulanandı. ABD heyetine liderlik etmesi beklenen JD Vance'in İsviçre'ye gidip gitmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.



WP: HİZBULLAH UĞRUNA ANLAŞMAYI BOZMAYACAK

Amerikan Washington Post gaztesine konuşan eski Pentagon yetkilisi Bilal Saab, "Lübnan her ne kadar oynak olursa olsun, İran'ın stratejik hesabı değişmeyecek" ifadelerini kullandı. Saab, "Anlaşma, İran'ın Hizbullah uğruna vazgeçemeyeceği kadar iyi" dedi.