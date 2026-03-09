Maske düştü

On gündür Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren, İran'da 10 bine yakın sivil hedefi yerle bir eden, yüzlerce kız çocuğunu vahşice katleden, iki bine yakın masum sivilin hayatına mal olan, hava ve deniz ulaşımını felç ederek küresel çapta enerji krizini tetikleyip tedarik zincirlerinin aksamasına yol açan İran savaşının gerçek nedenini ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji direktörü Jarrod Agen şöyle açıkladı: Petrol sahalarını ele geçirmek.

'TÜM PETROLÜ ALACAĞIZ,

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Ulusal Enerji Konseyi Direktörü Jarrod Agen, "Mesele sadece güvenlik değil, tüm petrol rezervlerini alacağız!" açıklamasında bulundu. Operasyonun asıl hedefinin sadece güvenlik olmadığını öncelikli amaçalarının Venezuela'da olduğu gibi İran'ın devasa petrol rezervlerine el koymak olduğunu itiraf eden Agen, "Tüm petrolü alacağız" diye konuştu. Petrol sahalarını kontrol etmenin önemine değinen Agen, "Böylece Hürmüz Boğazı'nı güvenli tutma derdi de sona erecek" dedi.

'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'

ABD'nin dünya düzeni stratejisini ilk kez bu kadar net bir dille ilan eden enerji direktörü, İran'ın devasa petrol kaynaklarını "teröristlerin elinden kurtarmakta" kararlı olduklarını defalarca tekrarladı. Jarrod Agen, küresel piyasaları sarsan ve dünya çapında can kayıplarına ve ekonomik krizlere yol açan 'enerji sömürgeciliğinde sınır tanımayacaklarının altını çizdi.

TRUMP HARİTA DEĞİŞECEK

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonlar tüm şiddetiyle sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgedeki dengeleri sarsacak bir açıklama geldi. İran ordusunun teslim olma noktasına geldiğini savunan Trump, savaşın sonunda bölge haritasının kalıcı olarak değişebileceğinin sinyalini verdi. Trump, operasyonun ilk haftasında İran ordusuna telafisi zor zararlar verdiklerini ileri sürdü. Askeri bilançoyu paylaşan Trump, "Donanmalarını ve 44 gemilerini tamamen yok ettik. Hava kuvvetlerini saf dışı bıraktık. Füzelerinin büyük bir kısmını imha ettik. Füze üretim tesislerini ve İHA kapasitelerini de vurduk" dedi.

HARK ADASI VE VENEZUELA MODELİ

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD ordusunun 'Destansı Öfke Operasyonu'nda yeni aşamaya geçtiği ve bundan sonraki hedefin İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını sağlayan Hark Adası, kritik rafinerileri, devasa petrol ve doğalgaz yataklarını kontrol etmek için plan yapıldığı artık açıktan yazılmaya başlandı. Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Venezuela'da uygulanan yöntemi hatırlatarak petrol gelirlerinin Çin gibi yanlış aktörlere gitmesini engellemek için doğrudan yönetime el koyma sinyali veriyor.