Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden yapay zeka raporu: “Öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor”
Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, (MIT) yapay zekaya ilişkin yaptığı yaklaşık 5 ay süren raporu paylaştı. Rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanılmasının öğrenme deneyimini sekteye uğrattığını ortaya koyarken, öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarını tercih etmeye başladığı vurgulandı.
MIT tarafından yayımlanan güncel bir rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanımına ilişkin "endişe verici" bulgulara dikkati çekti.
Yaklaşık 5 ay süren yoğun bir araştırmanın ardından hazırlanan rapor, öğrencilerin akıl yürütme süreçlerini giderek yapay zekaya bırakma eğiliminde olduklarını ortaya koydu. Yayımlanan rapor, yapay zekanın kampüs hayatına getirdiği yeni öğrenme deneyimleri ve yöntemlerine dikkat çekerken, yapay zekanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu.
YAPAY ZEKA, ÖĞRENCİ-HOCA İLİŞKİSİNİ ZAYIFLATIYOR
Raporda, öğretim görevlileri ile öğrenciler arasındaki eğitimle ilgili temasın azaldığı ve öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarını tercih etmeye başladığı vurgulandı.