Masumların gözleri her şeyi anlatıyor...

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, morgda yer kalmadığı için hastane önünde bekletiliyor. Dondurma arabaları morg gibi kullanıylıor. Kanlar içinde hastaneye getirilen çocukların korku dolu bakışları yürekleri dağlıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle görüştü. Görüşmede Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Fidan "Bölgede bir hastane kurulması konusunu görüştük" dedi.