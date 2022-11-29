Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti

ABD'ninHawaii eyaletindeki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, lav püskürtmeye ve volkanik külü çevreye saçılmaya başladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın pazar gecesi geç saatlerde Hawaii Büyük Ada'daki Mauna Loa'da başladığını açıkladı. Lav akıntılarının zirve alanı içinde kaldığı ve yakınlardaki toplulukları tehdit etmediği belirtilirken, risk altında olanları, hazırlıklarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Bilim adamları, en son 1984'te patlayan volkanın zirvesinde kaydedilen depremler nedeniyle alarm halindeydi. 1950'deki bir patlama sırasında, dağın lavları üç saatten kısa bir sürede 24 kilometrelik mesafeyi aşarak okyanusa ulaşmıştı.