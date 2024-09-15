Mavi Hat’ta savaş sirenleri çalıyor

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Füzenin hava savunma sistemlerini aşarak Yafa'daki askeri bir hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Husilerin bu saldırı için "ağır bedel ödeyeceğini" açıkladı. Öte yandan Netanyahu'nun Lübnan cephesindeki askeri saldırıları genişletme kararı aldığı iddiası sonrası Hizbullah, İsrail'e savaş açmayı planlamadıklarını ancak İsrail'in açması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.