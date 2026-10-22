’Mavi Vatan ve Libya’nın haklarını savunacağız’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir" ifadesini kullandı. Çelik, "Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mavi Vatan'daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve kardeş Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: ULUSAL YENİLGİ

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Deniz Yetki Alanı Anlaşması'nı onaylaması Yunanistan'da deprem etkisi yarattı. Banking News, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararını "Büyük ulusal yenilgi" başlığıyla duyurdu. Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine dikkat çeken Yunan gazeteleri, Atina'nın zorlu bir döneme girdiğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör