Maxwell Epstein hakkındaki soruları yanıtlamadı

Eski milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak bilinen Maxwell, ABD Anayasası'nın 5'inci maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek yöneltilen sorulara cevap vermedi. Komite üyeleri tarafından yöneltilen kritik sorular karşısında konuşmaktan kaçınan Maxwell'in, kendisini suçlu duruma düşürmemek için bu yolu tercih ettiği aktarıldı.

VİDEO BAĞLANTIYLA KATILDI, İŞ BİRLİĞİNİ REDDETTİ

Teksas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell'in, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi toplantısına video bağlantı yoluyla katıldığı, iş birliğinde bulunmayı reddettiği belirtildi.