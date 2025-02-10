Maymun ülkeyi karanlığa gömdü

Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka'da bir maymunun elektrik şebekesi trafosuna girmesi, ülkeyi karanlığa gömdü. Yetkililer, geçtiğimiz pazar günü elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz giren bir maymunun ada genelinde elektrik kesintisine neden olduğunu bildirdi. Yerel saatle 11.30 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, günlük hayatı felç etti. Arızanın giderilmesi sonucu sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kademeli olarak yeniden sağlandı. Ancak bazı aksiliklerin yaşandığı kaydedildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Enerji Bakanı Kumara Jayakody'nin "Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu" açıklaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ada ülkesi, birçok maymun türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlar hem kentsel hem de kırsal alanlarda yaygın görülüyor.