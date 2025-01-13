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Giriş Tarihi: 13.1.2025 11:56 Son Güncelleme: 13.1.2025 11:57

Mayotte’de kırmızı alarm! Fransız sömürgesinde felaketler ardı ardına geldi

Fransa’nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nda yıkım ve acı dinmiyor. Birkaç hafta önce ülkeyi Chido Kasırgası vurmuştu ve tam bir kaosa neden olmuştu. Şimdi de Dikeledi Kasırgası bölgede paniğe yol açtı.

AA
Mayotte’de kırmızı alarm! Fransız sömürgesinde felaketler ardı ardına geldi

Fransa'nın, 14 Aralık 2024'te Chido Kasırgası'nın vurduğu ve ağır yıkımın yaşandığı Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da Dikeledi Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Chido Kasırgası'nın birkaç hafta önce vurduğu ve çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığı Ada'da hasar giderme çalışmaları sürerken bölge, yeni bir kasırganın etkisi altına girdi. Valilik, Mayotte sakinlerini Dikeledi Kasırgası'na karşı dikkatli olmaları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kasırga nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi, valilik tarafından belirlenen 79 koruma merkezine alındı.

Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan Dikeledi Kasırgası'nın Ada'ya yoğun yağış getirmesi bekleniyor.

DAHA YENİ CHİDO KASIRGASI'NI ATLATMIŞLARDI

İklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'u, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası vurmuş, saatteki hızı 220 kilometreyi aşan rüzgar, ciddi hasara yol açmış, binalar ve derme çatma birçok ev yıkılmıştı. Resmi kayıtlara göre 39 kişi ölmüş ve 4 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane ile Mamoudzou Limanı da hasar görmüştü.

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Mayotte’de kırmızı alarm! Fransız sömürgesinde felaketler ardı ardına geldi
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