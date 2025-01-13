Mayotte’de kırmızı alarm! Fransız sömürgesinde felaketler ardı ardına geldi

DAHA YENİ CHİDO KASIRGASI'NI ATLATMIŞLARDI

İklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'u, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası vurmuş, saatteki hızı 220 kilometreyi aşan rüzgar, ciddi hasara yol açmış, binalar ve derme çatma birçok ev yıkılmıştı. Resmi kayıtlara göre 39 kişi ölmüş ve 4 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane ile Mamoudzou Limanı da hasar görmüştü.