MC Donalds ve Carrefour’un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere ’yemek’ yardımı

"BU DAHA BAŞLANGIÇ" DEDİLER

Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.

Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında çok sayıda kullanıcı Carrefour için boykot kararı alırken firmaya tepki gösterdi.