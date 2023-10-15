MC Donalds ve Carrefour’un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere ’yemek’ yardımı

Kara harekatına hazırlanan İsrail, hiçbir savaş kuralı tanımadan acımasızca bölgedeki sivilleri havadan yaptığı saldırılarla öldürüyor.
CARREFOUR'DAN YARDIM PAKETLERİ
Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonununun ardından bombalarla Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ" DEDİLER
Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.
Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında çok sayıda kullanıcı Carrefour için boykot kararı alırken firmaya tepki gösterdi.
BİR DESTEK DE BURGER KING'TEN
Filistinlilere insanlık dramı yaşatan İsrail ordusuna bir başka destek Burger King'ten geldi.
Fast food şirketi, İsrail askerilerine yemek desteği sağladı.
"BİNLERCE YEMEK BAĞIŞI İÇİN ÇALŞIYORUZ"
Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi.
Diğer bir videolu paylaşımında ise işgalci İsrail ordusu için hazırlanan hamburgerlerin hazırlanışı gösterildi. Söz konusu videonun paylaşımında ise kalp emojisi koyularak "Sana doğru yolda" başlığı kullanıldı.