Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
Giriş Tarihi: 6.1.2024 00:43 Son Güncelleme: 6.1.2024 00:49

McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler

Binlerce Filistinliyi bombalı saldırılarla öldüren İsrail'e verdikleri destek nedeniyle birçok firmaya boykot uygulandı. Bu boykotların sonucunda ise söz konusu firmalar ciddi sorunlarla karşılaştı. O firmalardan biri olan ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

AA
McDonalds’tan İsrail boykotu itirafı! Büyük darbe yediler

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtti.

Şirketin, İslam ülkeleri dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, şirkete yönelik boykotun "cesaret kırıcı" olduğunu iddia etti.

İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALAR BOYKOT EDİLİYOR

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara firmaları başta olmak üzere boykot ve Filistin yanlısı gösteriler nedeniyle tepkiler alıyor.

İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA