McKinley Dağı’nda korkunç düşüş: 3 ölü
McKinley Dağı tırmanışı sırasında yaklaşık 5 bin 547 metre yükseklikte düşen 4 dağcıdan 3’ünün öldüğü, sağ kurtarılan bir dağcının ise kritik durumda olduğu bildirildi. Alaska’daki zorlu zirve bir kez daha trajik bir kazaya sahne oldu.
Letonyalı bir dağcılık grubundan, ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşen dağcılara ilişkin açıklama yapıldı.
Kaybolan 4 kişilik gruptaki 3 dağcının öldüğü belirtilen açıklamada, sağ kurtarılan bir dağcının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.
ABD'nin Alaska eyaletinde, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, Denali Geçidi yakınlarında yaklaşık 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşmüştü.
Kalan 3 dağcı, düşen kişilere yardım etmeye çalıştıktan sonra 5 bin 181 metre yükseklikteki kamp alanına geri dönmüştü.
MCKİNLEY DAĞI'NDA TIRMANIŞ SEZONU
McKinley Dağı'nda tırmanış sezonu genellikle nisan sonundan temmuz ortasına kadar sürerken, her yıl yalnızca 1000 ila 1200 dağcı, yaklaşık 17 gün süren zirve yolculuğuna çıkmayı deniyor.
ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nın zirvesi 6 bin 190 metre yüksekliğindedir.