McKinley Dağı’nda korkunç düşüş: 3 ölü

Letonyalı bir dağcılık grubundan, ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşen dağcılara ilişkin açıklama yapıldı.

Kaybolan 4 kişilik gruptaki 3 dağcının öldüğü belirtilen açıklamada, sağ kurtarılan bir dağcının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, Denali Geçidi yakınlarında yaklaşık 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşmüştü.

Kalan 3 dağcı, düşen kişilere yardım etmeye çalıştıktan sonra 5 bin 181 metre yükseklikteki kamp alanına geri dönmüştü.