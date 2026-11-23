Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca savunan, askeri dirayeti ve kararlılığı nedeniyle 'Çöl Kaplanı' olarak anılan Fahreddin Paşa, vefatının 78. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Sanat tarihçisi ve küratör Ömer Faruk Şerifoğlu, Medine Müdafii Ömer Fahreddin (Türkkan) Paşa'nın çocukluk yıllarından itibaren fotoğrafçılığa duyduğu ilgiyi ve yaşamı boyunca çektiği fotoğrafları değerlendirdi. Şerifoğlu, Fahreddin Paşa'nın hayatı boyunca fotoğraf makinesini elinden düşürmediğini belirterek, "Fahreddin Paşa sanat fotoğrafçılığından ziyade gördüğü yerleri, insanları ve askeri faaliyetleri kayıt altına alıyor" dedi.

Fahreddin Paşa'nın fotoğraflarının büyük bölümünün belgeleme amacı taşıdığını anlatan Şerifoğlu, "Medine'deyken uçaktan, havadan çektiği Medine'nin ilk hava fotoğrafları var. Biz bugün Fahreddin Paşa'nın hikayesine bakarken evet yazılı çok fazla bir şey bırakmış değil ama fotoğraflarla da epeyce bir kayıt bırakmış durumda" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör