Medvedçuk’u al askerlerimizi ver

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyonla gözaltına aldığı ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla takas yapmayı önerdi. Zelenski, video mesajında, ülkesine saldıran Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini söyleyerek "Rus ordusu bu 48 günde Çeçenistan'daki 2 savaşta, Sovyetler Birliği'nin ise Afganistan'da 10 yılda kaybettiğinden daha fazla kayıp verdi" dedi. Medvedçuk'un, Putin'in kızının vaftiz babası olduğu öğrenildi. Öte yandan Rus tarafı Mariupol'de 1026 Ukrayna askerinin teslim olduğunu iddia etti.