Medvedev: AB’yi aptallar yönetiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen bir konferansta gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunurken Avrupalı liderlere 'aptal' demesi dikkat çekti. Konuşmasında, nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu belirterek "Buna hazırlıklı olmamız lazım" uyarısında bulunan Medvedev, "Avrupa ve Avrupa Birliği (AB), aptallar tarafından yönetiliyor. Bu aptallar, AB'nin kömür ve çelik birliğinden modern birliğe dönüşmesinden bu yana yıllarca inşa edilen şeyleri yok ediyor. Bunlar, Rusya'yla savaştan bahseden, son derece yapıcı olmayan dar görüşlü insanlar" diye konuştu.