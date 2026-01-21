Medvedev’den Trump’a Grönland çıkışı: “İlhakla tarihe geçmek istiyor”

Dmitriy Medvedev, Trump'ın Grönland'ı 'ele geçirme' isteğinin arkasında 'kurucu babalar' arasına girme ve tarihe geçme arzusunun yattığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Medvedev, Trump'ın Grönland planlarının arkasında kişisel bir hırs yattığını öne sürdü. Medvedev, "Herkes ne olduğunu anlıyor. Trump, adayı dünya haritalarında Amerikan bayrağı altında görmek ve 'Kurucu Babalar'ın saflarına katılmak istiyor. O, tarihe geçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND'IN ABD İLE HERHANGİ BİR TARİHSEL BAĞI BULUNMUYOR"

Trump'ın daha önce Kanada ve Venezuela'yı ABD toprağı gibi gösteren bir harita yayımladığını hatırlatan Medvedev, bu yaklaşımı da eleştirdi. Rusya'nın Trump'tan farklı olarak tarihsel olarak kendisine ait olan toprakları ve halkı geri aldığını savunan Medvedev, Grönland'ın ise ABD ile herhangi bir tarihsel bağı bulunmadığını vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasına da atıfta bulunan Medvedev, Trump'ın hedeflerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini sorguladı. Medvedev, "NATO'yu tasfiye etmek, zayıf bir ülkedeki müttefikleri tarafından ihanete uğramış yabancı bir lideri kaçırmaktan çok daha zor olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev ayrıca, Trump'ın ismini tarihin tabletlerine altın harflerle yazdırmak için acele ettiğini ancak zamanının hızla tükenmekte olduğunu öne sürdü.