Mehmet Öz siyasete atılıyor

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz
, ABD
'nin Pensilvanya
eyaletinde, Donald Trump
'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olacak. ABD'de yayınlanan The Dr
. Oz Show'un 61 yaşındaki sunucusu, muhafazakar partiden senatoya girmek için yarışacak. Dr. Öz, emekli ABD Senatörü Pat Toomey
'nin yerine Cumhuriyetçi aday olarak çıkacak. Mehmet Öz'ün, senatör adaylığı çalışmaları için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptığı öne sürüldü. Dr. Öz'ün önümüzdeki birkaç ay içinde talk show programından da çekileceği söyleniyor.