Mehmetçik her türlü göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. "Ülkemizin dahil olduğu arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze'de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" diyen Aktürk, "İki yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir. Ateşkesin, adil ve kalıcı barışın tesisine ve en nihayetinde iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) de yer alıp almayacağına ilişkin, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasını yaptı.

FİDAN: TAKİPTEYİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Gazze'deki ateşkese yönelik İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi için takipte olduklarını söyledi. Fidan "Barış planının birinci aşaması tamam. Anlaşmanın bir kazaya uğramadan, İsrail tarafından bir provakasyona uğramadan hayata geçmesi, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor. Bu noktada Türkiye olarak hem alandaki anlaşmanın uygulanmasına teknik destek verirken, aynı zamanda global stratejik düzeyde de farkındalığı artırmaya ve uluslararası diplomatik gayretleri buraya mobilize etmeye devam ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımız fevkalade önemli" dedi.

İSRAİL BASINI: GÜVENCE TÜRKİYE

İSRAİL merkezli Haaretz gazetesine göre ise Türkiye, Gazze ateşkesi sürecinde hem Washington hem de Hamas nezdinde "adil arabulucu" rolüyle öne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik dengesi, Ankara'yı bölgesel diplomasinin yeniden merkezine taşırken, Gazze'nin geleceğinde Türkiye'nin garantörlük rolünü gündeme getiriyor. İsrail yayın kuruluşu Mako da Gazze'de barış anlaşmasına ilişkin yayımladığı "Anlaşmanın büyük kazananı Türkiye oldu" başlıklı analizde Ankara'nın sürece etkisini değerlendirdi.

200 ABD ASKERİ GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin İsrail yönetimince bozulmasına izin vermeyeceği taahhüdünde bulunduğu ileri sürüldü. Axios sitesinde adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in mart ayında varılan ateşkesi bozduğu hatırlatıldı. Bu nedenle Hamas'ın müzakerelerde benzer sonucun ortaya çıkabileceği endişesini taşıdığı ifade edildi. ABD'nin Gazze'de varılan ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek olmasının Trump'ın verdiği garantinin bir parçası olduğu aktarıldı. Trump'ın pazartesi İsrail'de olması bekleniyor.

İLK AŞAMADA OLMASI GEREKENLER

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk aşamada şu adımlar bekleniyor:

İşgalci İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünün kontrolünü sağlayacak bir hatta çekilecek. Bu, Trump'ın Gazze planındaki üç çekilme aşamasının ilki.

Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin, canlı ve ölü, serbest bırakılması başlayacak.

İsrail, kendi hapishanelerinde müebbet hapis cezası bulunan Filistinli mahkûmların yanı sıra Gazze'deki tutukluları da serbest bırakacak.

İlk olarak Hamas'ın 72 saat içinde 20 canlı rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

Gazze'ye günlük 600'e yakın insani yardım TIR'ının girmesi bekleniyor.

ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYORLAR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 67 bin 211'e yükseldi.