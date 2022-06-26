Mehmetçik Libya’da hastalara şifa oluyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanlığı (LGGK) tarafından idare edilen başkent Trablus'taki askeri hastane, binlerce hastaya hizmet sundu. Mitiga Rol 2 Hastanesi Baştabibi Hava Tabip Albay Hasret Topaç, hastanede 14 farklı branşta hekim ve yardımcı sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanenin 28 Ocak 2020'de faaliyete başladığını hatırlatan Tabip Albay Topaç, yaklaşık 30 bin kişinin ayakta 600 kişinin yatışı yapılarak tedavi hizmeti aldığını ifade etti. Topaç, 385 hastanın ise başarılı bir şekilde ameliyat yapıldığını kaydetti.