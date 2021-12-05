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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Mehmetçik’in eğittiği Somali askerleri ülkelerine döndü

Mehmetçik’in eğittiği Somali askerleri ülkelerine döndü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye- Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında eğittiği Somalili askerler ülkelerine döndü. Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inen 100'den fazla "Gorgor" (Kartal) isimli özel kuvvet, Somali Ulusal Ordusu (SNA) Piyade Kuvvetleri Komutanı Mohamed Tahlil Bihi ve üst düzey hükümet yetkilileri tarafından karşılandı. Yetkili, Somaliye dönen Gorgor'ların terör örgütü Eş-Şebab'a karşı ön cephede konuşlandırılacağı bilgisini verdi. Türkiye, 2010 askeri anlaşmasının gereği, son dört yıldır Somali askerlerini eğitiyor.
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Mehmetçik’in eğittiği Somali askerleri ülkelerine döndü
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