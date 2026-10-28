Mekke Anlaşması, komisyondan geçti

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Anlaşma'ya ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Daha sonra Komisyon'da yapılan oylamada Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, "Mekke Anlaşması, 3 ülke arasındaki özel dostluk ilişkilerinin bir uzantısı olmanın yanı sıra bölgemizde ihtiyacı giderek daha fazla hissedilen bölgesel sahiplenme anlayışının da somut bir üründür" dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ortak savunma mekanizmasının hukuki temelini oluşturan Mekke Anlaşması, 16 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

ABD - İRAN ARASINDA GARANTÖRLÜK GÜNDEMDE

Tahran'da önceki gün Mekke İttifakı üyeleri ile İranlı yetkililer arasındaki anlaşmanın yankıları sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü. Al Jazeera'ya göre Pakistan üzerinden ABD'nin İran'a bir teklifi iletildi. Tahran'ın detayları açıklanmayan teklifi kabul etmesi halinde İran ile ABD arasındaki olası bir anlaşmanın garantör ülkeleri Mekke İttifakı üyeleri ile Katar olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör