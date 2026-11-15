Mekke Anlaşması resmen yürürlükte

Mekke Anlaşması resmen yürürlükte
ANKARA ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi. Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEKKE #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #MEKKE ANLAŞMASI

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